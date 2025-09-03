Murat Kurum: 300 Bin Yuva Tamamlandı

DEPREM KONUTLARINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde 11 ilde 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası hızlı bir şekilde sürüyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremin etkilediği şehirlerin yeniden inşası için çalışıyor. En sağlam zeminlerde, kentin tarihi ve kültürel yapısına uygun bir şehircilik stratejisiyle, saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor.

YENİ KONUTLAR VE TESLİM TÖRENİ

7/24 vardiya sistemiyle devam eden inşaat çalışmaları kapsamında, haziran ayından beri toplam 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya’da 6 Eylül Cuma günü düzenlenecek törende “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla 300 bininci konutun teslimatı yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz” ifadelerini kullandı.

CANLI BAĞLANTILAR VE YENİ EĞİTİM KURUMLARI

Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılar yapılarak hak sahiplerine anahtarları teslim edilecek. Ayrıca, 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece Malatya’daki toplam yapımı tamamlanan okul sayısı 56’ya yükselecek. Deprem bölgesinde, 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI ARTIYOR

Törende 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek. Bu durumda, deprem bölgesindeki teslim sayıları 249 bin 824 konut, 8 bin 907 iş yeri ve 46 bin 105 köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836’ya ulaşacak. Bu yılın sonuna kadar 11 ilde toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

İKİZCE’DE EN BÜYÜK ŞANTİYE

Malatya, depremlerde ağır hasar gördüğü için inşa seferberliğinin merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi, Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. Burada toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bugüne kadar 11 bin 909 konut tamamlandı ve kalan konutların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

MALATYA’DA TESLİM SAYILARI YÜKSELİYOR

Yeni konutların tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde toplam teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533’e çıkacak. Yıl sonuna kadar Malatya’da 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

BAKIRCILAR ÇARŞISI YENİDEN HAYAT BULUYOR

Malatya’nın alışveriş merkezleri ve tarihi yapıları da yeniden inşa ediliyor. Emlak Konut GYO tarafından yapılan Bakıcılar Çarşısı, 2 etaptan oluşuyor ve toplam 99 blok ile 3 bin 200 dükkan barındırıyor. Ayrıca, çarşıda inşa edilecek cami ve hamamlar ile birlikte, şehir merkezindeki diğer çarşılar da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum’un talimatıyla çarşıda çalışmalar aralıksız sürüyor.