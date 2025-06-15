Murat Ongun’dan ‘Etkin Pişmanlık’ Açıklaması

İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÜNDEMDEKİ İDDİALAR

Sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialara göre, İBB soruşturması nedeniyle tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun’un “etkin pişmanlık”tan yararlandığı öne sürüldü. Bu iddialar, çeşitli yorumlara neden oldu ve Ongun’un açıklama yapmasına zemin hazırladı.

MURAT ONGUN’DAN AÇIKLAMA

Murat Ongun, X sosyal medya platformu üzerinden bir açıklama gerçekleştirdi. Yapmış olduğu açıklamasında, “Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz. Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim. Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim. Saygılarımla” ifadelerini kullandı. Ongun’un açıklaması, soruşturma sürecinde yaşanan belirsizlikler ve iddiaların merakla takip edilmesine neden oldu.