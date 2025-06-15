Murat Ongun’dan ‘Etkin Pişmanlık’ Açıklaması

İDDİALAR ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMA

Sosyal medya platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun’un “etkin pişmanlık”tan yararlandığına dair iddialar gündeme geldi. Bu konu üzerine Murat Ongun, açıklamalarda bulundu.

Ongun’un Mesajı

Ongun, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz. Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı. Ongun, “Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim. Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim. Saygılarımla” şeklinde sözlerini tamamladı.