MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konulmasının ardından yeni bir gelişme meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un mal varlığına el konuldu. Ayrıca, aynı soruşturma kapsamında Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına da tedbir kararı getirildi.

MURAT ONGUN KİMDİR?

Uzun yıllardır Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanlığını üstlenen Murat Ongun, 1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Ongun, önemli medya kuruluşlarında, Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çeşitli görevlerde bulundu. 1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi davetiyle Amerika’ya giden Ongun, burada “Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri” üzerine iki aylık bir eğitim aldı. Soruşturmanın detayları ve süreçle ilgili gelişmeler, dikkatle takip edilmeye devam ediyor.