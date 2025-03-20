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Murat Ongun’un Mal Varlığına El Konuldu

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İMAMOĞLU İNŞAAT’A EL KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konulması sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

GÖZALTILAR VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden gözaltına alındı. İmamoğlu’nun yanı sıra, danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun da gözaltına alındı. Ekol TV’nin yaptığı habere göre, Ongun’un mal varlığına el konuldu.

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Gündem

Murat Ongun’un Varlığına El Konuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla gözaltına alınan Murat Ongun'un mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

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