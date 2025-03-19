Murat Ongun’un Yardımcısı Yurt Dışına Kaçtı

CHP’Lİ İBB YÖNETİMİNE YOLSUZLUK VE TERÖR OPERASYONLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye’nin gündeminde büyük bir ses getirdi. Soruşturmalar çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da bulunuyor. Ongun’un ekibinden bazı kişilerin yurt dışına kaçtığı anlaşıldı.

YARDIMCISI EMRAH BAĞDATLI’NIN KAÇIŞI

Bu isimlerden biri olan Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı, İpsala Sınır Kapısı’ndan yurt dışına kaçtı. Bağdatlı’nın, yakınları adına paravan şirketler kurarak İBB’den birçok ihale aldığı belirlendi. Özellikle dikkat çeken bir durum ise, 4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş.’ye düzenlenen operasyon sonrasında yaşandı. Operasyon sırasında, polis ekipleri şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koydu.

ABD’YE KAÇIŞININ DETAYLARI

Bağdatlı’nın, Medya A.Ş. bünyesinde ‘kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma’ işlemlerinde adı geçerken, bu operasyondan sadece bir gün sonra, 5 Mart tarihinde İpsala’dan yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Buradan Amerika’ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen Bağdatlı’nın, 5 Mart 2025’te aracıyla İpsala’dan çıkış yaparken, takip edilmemesi için telefonunu evde bıraktığı ve bu kaçışın Ongun’un onayıyla gerçekleştiği söylentileri dolaşıyor.

ONLARCA İHALE BAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Emrah Bağdatlı’nın, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale bağladığı öğrenildi. Bu ihalelerin, Bağdatlı’nın yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına verildiği ve bu kişilerin bağlı şirketlerinin çoğunun aynı adrese kayıtlı olduğu, ayrıca aynı ihalelere fiyat teklifi verdikleri görüldü.

ONGUN VE BAĞDATLI’NIN İLİŞKİSİ

Bağdatlı’nın, Ongun’un Acarkent’teki komşusu olduğu da dikkat çekti. İki ismin, ‘Crispi’ adındaki bir ata ortak olduğu ve haberlere yansımasının ardından Ongun’un bu atı bir jokeye devrettiği bilgisi edinildi.