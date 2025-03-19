Murat Ongun’un Yardımcısı Yurt Dışına Kaçtı

CHP’Lİ İBB YÖNETİMİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine dair yolsuzluk ve terör operasyonları, Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer aldı. Yapılan soruşturmalar çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ongun’un danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da bulunuyor. Ongun’un ekibindeki bazı isimlerin ise yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

YARDIMCISI YURT DIŞINA KAÇTI

Bu durumlardan biri de Ongun’un yardımcısı Emrah Bağdatlı oldu. Geçtiğimiz günlerde İpsala Sınır Kapısı’ndan yurt dışına geçen Bağdatlı’nın, ailesi adına paravan şirketler kurarak İBB’den birçok ihale aldığı belirlendi.

KAÇIŞINDAKİ SÜREÇ

4 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş.’ye düzenlenen operasyon sırasında, polis ekipleri, şirket çalışanlarından birinin bilgisayarına el koydu. ONGUN’un sağ kolu olarak bilinen ve ‘kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarına maruz kalan Emrah Bağdatlı’nın, bu operasyondan sadece bir gün sonra 5 Mart tarihinde İpsala’dan yurt dışına kaçarak Amerika’ya gittiği tespit edildi. Bağdatlı’nın, aracını kullanarak İpsala’dan ayrıldığı, takip edilmemek için telefonunu evde bıraktığı ve bu kaçışın Ongun tarafından onaylandığı ifade ediliyor.

İHALELERLE İLGİLİ DETAYLAR

Bağdatlı, kendisine bağlı şirketler aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri olan Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale bağladığı öğrenildi. Bu ihalelerin, Bağdatlı’ya yakınlığıyla bilinen toplam 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam şirketlerine verildiği, bu şirketlerin çoğunun aynı adrese kayıtlı olduğu ve aynı ihalelere teklif verdiği ortaya çıktı.

ONGUN’UN KOMŞUSU

Ayrıca, Bağdatlı’nın Ongun’un Acarkent’teki komşusu olduğu biliniyor. İkilinin ‘Crispi’ isimli bir ata ortak olduğu ve basına yansıyan haberlerin ardından Ongun’un, atı bir jokeye devrettiği kaydedildi.