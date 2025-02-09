Murat Sancak: TFF ve MHK’ye Tepki Verdim

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA ŞOK GÜNDEME GELEN OLAYLAR

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya geldi. Maçın 33. dakikasında Adana Demirspor, sahadan çekilme kararı alarak soyunma odasına gitme geleneği başlattı. Stadyum çıkışında basın mensuplarına konuşan Adana Demirspor Başkan Yardımcısı Metin Korkmaz, “Murat Bey daha kapsamlı bir açıklama yapar. MHK’ye yapılan bir tepki. Galatasaray ile alakalı değil. Murat Bey’in talimatıyla çekildik” ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK’IN AÇIKLAMALARI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor ile yaptığı bağlantıda bu kararın nedenini açıkladı. “Bu Galatasaray’a yapılan bir hareket değil, bunu net söyleyeyim. Galatasaray’ın o penaltıya da ihtiyacı yok onu biliyorum. Beni ne Ali Koç satın alabilir, ne Türkiye’nin en zengin adamı satın alabilir. Ali Koç, bana talimat verebilecek biri değil. Bu operasyon TFF ve MHK’ye yapıldı. Oradaki eski hakeme söylüyorum, siz avuçlarınızı ovuşturmayın. Levent Tüzemen’e söylüyorum, Galatasaray taraftarlığını bırak! Burada bir olay yapıldı! Türk futboluna katkı olacaksa, biz ceremesini çekeriz. Galatasaray’ın bu penaltıya ihtiyacı yok. Mertens gibi oyuncu penaltı için kendini yere atmasın, uyarılmalı.”

OKAN BURUK’A GEÇİCİ TEPKİLER

Sancak’ın açıklamalarında Okan Buruk’a yönelik sert eleştiriler de yer aldı. “Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma ‘S… Git’ diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray’ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz. Okan Buruk, sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!” dedi.

MEDYA VE TFF’YE ELEŞTİRİLER

Murat Sancak, “Burada tiyatro oynanıyor! Biz kimsenin arka bahçesi değiliz! Galatasaray maçına denk geldi. Medya taraftarlık yaparsa, bu iş düzelmez! Medyanın işi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray! Anadolu takımlarının hakkını savunacak birini koysanıza! Biz kimsenin piyonu değiliz!” açıklamasında bulundu. Ayrıca VAR sistemine de tepkisini dile getirerek, “VAR’a yabancı geldi, demek bu yapı o kadar güçlü ki, onlara bile müdahale ediyor! Bu Danimarkalı da yapının adamı. Bu yapı sadece Türkiye’de mi var? Bahisin dünyada temsilcileri var. Sahada çantalarla gezinenler var. Burada hedef Galatasaray değil. Galatasaray’ın bu penaltıya ihtiyacı yok!” dedi.

ANADOLU KULÜPLERİNİN SORUNLARI

Başkan Sancak, “Galatasaray ve Fenerbahçe yüzünden bunlar yaşanıyor! Bütün takımlara arada presleniyor. Anadolu kulüpleri arada sıkışıp kalıyor, haksızlığa uğruyor. Biz bu iki takımı memnun etmek zorunda değiliz! Üstümüzde tepinip tepinip duruyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe için. 4 tane büyük, devlet bankalarından kredileri al, borçları yapılandır, arsa iste versin. Anadolu kulüpleri ne olacak? Kimse bizim ne çektiğimizi bilmiyor, ilgilenmiyor!” şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ VE DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞMELERİ

Sancak, “Ali Koç benim ağabeyimdir, Dursun Özbek de benim babamdır ve gördüğümde elini öperim. Ancak ne talimat alırım ne de boyun eğerim. Kellemi hayatım boyunca kimseye kiralık vermedim! İnsan hayatta bir kere ölür! Benim bu mübarek ağzımı daha fazla açtırmayın.” dedi.

TFF’YE SERT MESAJLAR

Son olarak Sancak, “TFF’ye iki mermi sıkıldı! Bir mermi Mehmet Büyükeşi’nin kafasının üstünden geçti. Diğeri Hamit Altıntop’un kafasının üstünden geçti! Bu nasıl sarhoş mermi! Bu sarhoşları alsınlar keskin nişancı yapsınlar o zaman! Ortaya oynamayın, Türk futbolunda ne olduğunu bilmiyor musunuz siz?” diyerek sert mesajlar verdi. Ayrıca, “İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu delikanlı damlar. Arkalarında olmazsak, bu işi yapamazlar. Kafanızın arkasındakilerle hareket etmeyin, cesur olun biraz! Ben ‘Varan 1-2-3…’ diye bir sürü tweet attım. Bugüne kadar ekranlarınıza aldınız mı?” diyerek medyaya dikkat çekti.