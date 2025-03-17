Murat Ülker’in Kökeni ve İdeolojisi Üzerine Açıklamalar

ÇOK SAYIDA SORUYU CEVAPLADI

Yıldız Holding’in önemli isimlerinden biri olan pladis ve GODIVA Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, iş dünyasında yaygın olan bir sosyal medya platformu üzerinden takipçilerinin sorduğu merak edilen soruları yanıtladı. Aile kökeninden dini kimliğine, eğitim geçmişinden siyasi duruşuna kadar geniş bir çerçevede açıklamalar yapan Ülker, özellikle “Yahudi” iddialarına net bir şekilde yanıt vererek toplumda tartışılan konuları aydınlattı. Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olarak yer alan Ülker’in açıklamaları, sosyal medya ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

AİLE KÖKENİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Murat Ülker, sosyal medyada sıkça dile getirilen “Hazar Yahudisi” ve “Karay Türkü” iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ailesinin Osmanlı dönemi Evlad-ı Fatihan neslinden geldiğini ifade eden Ülker, “Babam, Kırım’daki kötü olaylar nedeniyle bu bölgeye pek ilgi duymuyordu, ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz, sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğu olan Tat’lardan geliyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi iddialar temelsizdir” dedi. Ülker, bu asılsız iddiaların sosyal medyada tıklanma kaygısıyla yayıldığını vurguladı ve aile kökenine ilişkin spekülasyonlara son noktayı koydu.

EĞİTİM HAYATI VE İSTANBUL ERKEK LİSESİ SEÇİMİ

Ülker, eğitim hayatı hakkında merak edilenleri de paylaştı. İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih etme sebebini, “Babam ve büyük amca oğlum bu liseden mezundu, ancak bu bir aile geleneği değildi. Sınavda kazandım ve 4. oldum” şeklinde açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi’ni seçme nedenini ise, “1977’de Türkiye’de İngilizce eğitim veren en iyi okuldu” olarak belirtti. Eğitim dönemi boyunca farklı siyasi gruplardan arkadaşlar edindiğini söyleyen Ülker, kendisini herhangi bir ideolojiyle tanımlamadığını vurguladı.

Dini eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını belirten Ülker, ailesinin dini hassasiyetlere değer verdiğini ama bunun aşırılığa kaçmadan yaşandığını ifade etti. Sosyal medyada hakkında çıkan “Atatürkçü” veya “muhafazakâr kesime ihanet etti” gibi iddialara yanıt veren Ülker, “Ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim” dedi. Ülker, bu iddiaların sosyal medyada hızla yayıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

1980’Lİ YILLARDAKİ GÜVENLİK ENDİŞESİ

Murat Ülker, 1980’li yıllarda ailesiyle birlikte silah eğitimi aldığını da açıkladı. “Sıkıyönetim komutanları, ailenin ölüm listesinde olduğunu söylüyordu. Devletin güvenlik sorunu yaşayanlara yakın koruma sağlaması sınırlı olduğundan, babam fedailer kiralamıştı. Silah eğitimini tüm sülale aldı, silahlıydık; ama bu bizim için normaldi” diyen Ülker, o dönemin sıkıntılı koşullarını anlattı. Bu açıklama, Ülker ailesinin 1980’lerdeki güvenlik kaygılarını ve aldıkları önlemleri gözler önüne serdi.

İŞ DÜNYASINDA MURAT ÜLKER’İN YAKLAŞIMI

Yıldız Holding’in önemli bir temsilcisi olan Murat Ülker, iş dünyasındaki tutumunu da net bir şekilde ortaya koydu. İdeolojik yaklaşımlardan uzak durduğunu ve sadece işine odaklandığını belirten Ülker, Türkiye için çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Aile kökeninden dini kimliğine, eğitim hayatından siyasi görüşüne kadar tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Ülker, kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmeyi hedefledi.