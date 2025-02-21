Murat Ülker’in Soyadı Değişim Hikayesi

MURAT ÜLKER’İN SOYADI DEĞİŞİMİNE DAİR BİLGİLER

Mali dünyanın önemli yayın organlarından Forbes’a göre Türkiye’nin en zengin iş insanı olan Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Ülker, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden gelen soruları yanıtladı. Sözcü gazetesinden edinilen habere göre, soyadlarının Berksan’dan Ülker’e nasıl değiştiğiyle ilgili soruya, ‘”Ailemiz, Kırım’da “Devletler Sülalesi” diye anılıyor. “Devlet”, Dedemiz Hacı İslam Efendi’nin aile lakabı; buna soyadı da diyebilirsiniz. Yani, Kanuni’nin “Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” özdeyişinde yer alan “devlet” anlamında…” yanıtını verdi.

SOYADI KANUNU VE YENİ SOYADI

Murat Ülker, 1929 yılında Kırım’dan göç eden ailelerinin Türkiye’de yeni Soyadı Kanunu’yla birlikte bir soyadı almak zorunda kaldığını belirtti. Dedesi İslam isminin Kırım’daki aile lakabını alması durumunda “İslam Devlet” olarak kalacağını ifade ederek bunun nedenini anlattı. Dedesi, bu nedenle farklı bir soyadı bulmaları gerektiğini düşünmüş. Sonrasında “Berksan” soyadı üzerinde karar kılmışlar.

BİSKÜVİ İMALATHANESİ VE MARKA ADI

Murat Ülker, yıllar geçtikten sonra amcası ve babasının bir bisküvi imalathanesi satın aldığını belirtti. İmalathanenin adı “Üçyıldız Bisküvileri”ymiş. Ancak, işyeri sahibi markasını satış sırasında son anda vermekten vazgeçince, amca ve babası “Ülker” ismini bulmuşlar. Ülker, konu ile ilgili olarak, “Müşterilerimiz, markamızı soyadı zannetmişler” dedi. İlk zamanlarda piyasaya çıkan “Ülker Bisküvileri” hakkında sipariş mektuplarının, “Asım Ülker” ya da “Sabri Ülker” isimleriyle geldiğini ifade etti.

SOYADI DEĞİŞİMİNİN NEDENİ

Bunların ardından Murat Ülker, aile büyüklerinin gelişmeler sonrası müzakere ederek, halka mal olmuş ve kendiliğinden oluşan “Ülker” ismine soyadlarını çevirmeye karar verdiklerini söyledi. Bu durum, markalarının halk arasında daha bilinir hale geleceğini ifade ediyor.