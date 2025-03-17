Murat Ülker: Köken ve İdeolojime Dair Açıklamalar

AİLE KÖKENİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Yıldız Holding’in önde gelen isimlerinden olan pladis ve GODIVA Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı. Aile kökeni, dini kimliği, eğitim durumu ve siyasi görüşü üzerine açıklamalarda bulunan Ülker, “Hazar Yahudisi” iddialarına karşı net bir yanıt vererek kamuoyundaki tartışmalara ışık tuttu. Ülker, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olarak Forbes listesinde yer alıyor ve yaptığı açıklamalar, hem sosyal medya hem de iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

AİLEMİZİN KÖKENİ VE TEMELSİZ İDDİALAR

Murat Ülker, sosyal medyada sıkça dile getirilen “Hazar Yahudisi” ve “Karay Türkü” iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ailesinin Osmanlı’nın Evlad-ı Fatihan neslinden geldiğini belirten Ülker, “Babam, Kırım’daki kötü olaylar nedeniyle bu bölgeye pek ilgi duymuyordu, ama ben geçmişin izlerini sürdüm. Ailemiz, sahilde yaşayan melez bir Tatar topluluğu olan Tat’lardan geliyor. ‘Hazar Yahudisi’, ‘Karay Türkü’ gibi iddialar temelsizdir” dedi. Bu tür asılsız iddiaların sosyal medyada tıklanma kaygısıyla yayıldığını belirterek kendisine yöneltilen spekülasyonlara son noktayı koydu.

EĞİTİM HAYATI VE SEÇİMİ

Eğitim hayatına ilişkin merak edilenleri de paylaşan Ülker, İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih etme sebebi hakkında, “Babam ve büyük amca oğlum bu liseden mezundu, ancak bu bir aile geleneği değildi. Sınavda kazandım ve 4. oldum” şeklinde ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi’ni seçme nedenini ise “1977’de Türkiye’de İngilizce eğitim veren en iyi okuldu” diyerek açıkladı. Eğitim dönemi boyunca farklı siyasi gruplardan arkadaşları olduğunu belirten Ülker, kendisini herhangi bir ideolojiyle tanımlamadığını vurguladı.

Dini eğitimini Mahmut Bayram Hoca’dan aldığını ifade eden Ülker, ailesinin dini hassasiyetlere önem verdiğini ancak aşırılığa kaçmadan yaşandığını ifade etti. Sosyal medyada hakkında çıkan “Atatürkçü” ya da “muhafazakâr kesime ihanet etti” gibi iddialara yanıt veren Ülker, “Ben hiçbir zaman bir ideolojinin ya da siyasi grubun içinde olmadım. İşimi yaptım, ülkem için çalıştım. Milliydim, Müslümandım ama hiçbir zaman bunlara -cı, -ci eklemedim” dedi. Ülker, bu tür iddiaların sosyal medyada yayılmasının tıklanma odaklı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

1980’LERDE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Murat Ülker, 1980’li yıllarda ailesiyle birlikte silah eğitimi aldığını da açıkladı. “Sıkıyönetim komutanları, ailenin ölüm listesinde olduğunu söylüyordu. Devletin güvenlik sorunu yaşayanlara yakın koruma sağlaması sınırlı olduğundan, babam fedailer kiralamıştı. Silah eğitimini tüm sülale aldı, silahlıydık; ama bu bizim için normaldi” diyen Ülker, o dönemin zorlu koşullarını anlattı. Bu açıklama, Ülker ailesinin 1980’lerdeki güvenlik endişelerini ve aldıkları önlemleri gün yüzüne çıkardı.

İŞ DÜNYASINDAKİ DURUŞU

Yıldız Holding’in önemli bir ismi olan Murat Ülker, iş dünyasındaki duruşunu da net bir şekilde ortaya koydu. İdeolojik yaklaşımlardan uzak durduğunu ve sadece işine odaklandığını belirten Ülker, Türkiye için çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Ailesinin kökeni, dini kimliği, eğitim süreci ve siyasi görüşü gibi tüm soruları içtenlikle yanıtlayarak kamuoyundaki yanlış algıları düzeltmeyi amaçladı.