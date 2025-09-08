Gündem

Muş’ta Düğün: 6 Yaşındaki Kız, Öldü

MUŞ’UN VARTO İLÇESİNDEKİ DÜĞÜN FACİASI

Muş’un Varto ilçesinde Sanlıca köyünde gerçekleşen bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan, göğsüne kurşun isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

HASTANEDE MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralı olan Demirhan, ambulansla Varto Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralanan kişi ise tedavi edildi ve taburcu oldu.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTILAR YAPILDI

Olay yerinde inceleme gerçekleştiren jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

