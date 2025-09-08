Gündem

Muş'ta Düğün'de Ateş, Kız Çocuğu Öldü

MUŞ’TA DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Muş’un Varto ilçesindeki Sanlıca köyünde düzenlenen düğün sırasında havaya açılan ateş sonucunda 6 yaşındaki Ayşe Demirhan’ın göğsüne kurşun isabet etti. Bu durum üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne acil bir ihbarda bulunuldu ve bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE MÜDAHALE EDİLDİ

Ağır yaralanan Ayşe Demirhan, ambulansla Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTI İŞLEMİ

Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak olaya karıştığı tespit edilen kişileri gözaltına aldı. Ayşe Demirhan’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

