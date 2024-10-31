Müsavat Dervişoğlu: Bahçeliyle Her Zaman El Sıkışırım

İYİ PARTİ VE TÜRK OCAĞI GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Ocağı Genel Merkezi’ni ziyaret etti ve Genel Başkan Mehmet Öz ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, görüşmede Türkiye’nin, dünyanın ve bölgenin meseleleri üzerine karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. “Bize dahil olan heyetler de vardı. Bu görüşmeye katılan çok kıymetli hocalarımız da vardı. Diliyor ve umuyorum ki buradaki düşünce kıvılcımı, Türk dünyasına bir ateş olsun. Buradan herkes bizim aldığımız şevki, bizim aldığımız ilhamı alsın. Burası Cumhuriyet’in kuruluşuna öncülük eden fikriyatın vücut bulduğu yerdir. Bugün de Cumhuriyet’in korunup kollanması noktasında çok önemli bir misyonu da icra edeceği aşikardır. Türkiye’nin üniter devlet yapısının korunmasına ihtiyacı var. Türk milletinin, millet yapan değerlerin korunmasına ihtiyacı var.”

HALKTA TEPKİ ÇEKTİ

Dervişoğlu, bu açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında değindiği konulara dair görüşlerinin sorulması üzerine, “Konuşmasının tamamını izlemedim. Satır başları itibariyle baktım. Türkiye’deki oluşturmak istenen vasata hizmet etme mahiyeti arz eden bir konuşmaydı. Olumlu- olumsuz yönleriyle alakalı olarak sıhhat derecesi yüksek değerlendirmede bulunacağım. Neyi konuşuyoruz? Anayasa’nın tartışılmaz hükümlerini, İmralı’daki cani başının serbest bırakılması, Meclis’e taşınmasını, bunun için Büyük Orta Doğu projesinin hala hayata geçirilmesine dair adımların atılmasını, Suriye’nin kuzeyindeki ve Irak’ın kuzeyindeki yapılarla iş birliği yapılmasına yönelik atılmış adımları, toptancı bir tarih şuuruyla ele alıp değerlendiriyoruz.” dedi.

EL SIKIŞMA ÜZERİNE YORUMLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Anıtkabir’deki el sıkışma durumu hakkında Dervişoğlu’na yöneltilen soruya ise, “Neyin konuşulduğunu doğrusunu isterseniz, ne speküle ediliyor anlayabilmiş değilim. Ben Sayın Bahçeli’yle her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben, bazı alanlarda el uzatma kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit’in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben ‘Neresini sıkacaktım?’ cevabı vermişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani.” şeklinde cevap verdi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Türk Ocağı Genel Başkanı Mehmet Öz ise Türkiye’nin bölgesel güç merkezi olma yolundaki ilerlemesine rağmen büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağına inanıyorsak bu gibi konularda terör örgütlerine asla ve katiyen ödün vermemeliyiz. TUSAŞ tesislerine yapılan saldırı bir kez daha göstermiştir ki, terör örgütüyle ancak anladığı dilden mücadele edilir, asla müzakere edilmez. Biz, sözde barış süreci sırasında da bu fikrimizi açıkça ‘Teröristle müzakere çözüm değil, çözülme getirir’ cümlesiyle ifade etmiştik. 40 yılı aşkın süredir PKK terörünün yol açtığı insani ve maddi bedelleri ödeyen Türk milletinin rızası alınmadan, şehit ailelerinin hassasiyetleri ve acıları dikkate alınmadan PKK terör örgütü hakkında şok edici çözüm önerileri telaffuz etmek, toplumun ezici çoğunluğunda büyük bir tepkiye yol açmıştır. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan bir terör örgütünün, 25 yıldır hapiste olan terörist başının yapacağı çağrıyla ülkemize yönelik terör eylemlerini sona erdirmesi mümkün değildir. Zaten bu örgütün Suriye uzantısı, 10 yılı aşkın bir süredir ABD- İsrail ortaklığının himayesinde, Suriye’nin kuzeyinde genişçe bir bölgeyi kontrol etmektedir. Nitekim son Güvenlik Zirvesi’nde de Türkiye’nin bu ‘teröristan’a asla izin vermeyeceği vurgulanmıştır.” ifadelerini kullandı.