Müsavat Dervişoğlu: Öcalan Tıkıldığı Yerde Kalacak

DERVİŞOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin, Meclis’te örgütü lağvettiğini ilan etsin” ifadesine sert bir dille yanıt verdi. Dervişoğlu, “Taşıdığı sıfat ne olursa olsun hiç kimsenin, Şehitlerimizin manevi hatıralarına zarar vermeye ve onların aziz ruhlarını incitmeye hakkı yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, bu açıklamayı partisinin 7. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Ankara’daki etkinlikte yaptı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Dervişoğlu’nun konuşmasında yeni anayasa tartışmaları da ön plana çıktı. Dervişoğlu, “Bu yeni anayasa gündeme getirildiğinden itibaren, nelerin tartışıldığını dikkatinize sunmak isterim. Yeni anayasa ile ilgili, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddenin tartışma masasına yatırılmasından sonra, etnik köken üzerinden mülahazalar, İmralı Canisinin serbest bırakılması, yeni açılım senaryoları gibi konular kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yaşanan bu tartışmalar, iş başında bulunan iktidarın gerçek niyetini deşifre etmeye yeterlidir.” diye belirtti.

PARTİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

İYİ Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine, Nisan ayında olağanüstü kurultayda genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener de katıldı. Dervişoğlu’nun açıklamaları ve etkinliğe ilişkin gelişmeler dikkat çekti.