Müsavat Dervişoğlu: PKK Bildirgesi, İhanettir

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, Beştepe, Balgat ve küresel güçlerin, bölücü terör örgütünün sözde kongresinin sonuç bildirgesini “sabırsızlıkla” bekleyip beklemediğine dair şunları aktardı: “BU AÇIKLAMA, İHANETTİR.” Bu bildirgenin, Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti tarafından asla kabul edilmeyeceğini vurguladı. Bu tür bir açıklamanın, Türk devletinin terör örgütüyle eş değer hale gelmesi ve teröre teslim olması anlamına geldiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgedeki korucuları ile birlikte terör örgütüne büyük bir darbe indirilirken, iktidarın siyasi hesapları ve küresel güçlerin direktifleriyle PKK’nın bir savaş galibi ve barışın aktörü haline getirilmek istendiğini ifade etti.

PAYLAŞTIĞI GÖRÜŞLER

Dervişoğlu, bildirgede PKK lideri Abdullah Öcalan için hukuki güvence talep edildiğini dile getirerek, “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) devreye girmesi isteniyor.” dedi. İktidarın pazarlık yapmadığını iddia etmesinin ne anlama geldiğini sordu. Eğer gerçekten bir pazarlık yapıldıysa, terör örgütünün liderine özgürlük verilip siyaset yapmasına izin mi verilecek? TBMM’nin üstleneceği sorumluluğun ne olacağı konusunda endişelerini aktardı. “Türk-Kürt kardeşliği gibi laflara aldanmayın,” dedi ve kardeşliğe 40 yıl boyunca kurşun atan bir örgütün bu kavramı kullanamayacağını, çünkü o örgütün kalleş olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, Türkiye’nin üniter yapısını hedef alanları da uyararak şunları ekledi: “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemeli ve gerektiğinde müdahale etmeliyiz.” Cumhuriyet ve milli devlet yapısının önünde durmaya çalışanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin toprak taleplerinin tarihsel sicilinin bunu açıkça gösterdiğine değindi. Son olarak, bu hafta TBMM grup toplantısını büyük bir katılımla Çankaya’daki Lozan Parkı’nda yapacaklarını da duyurdu.