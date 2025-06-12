MÜSİAD Başkanından ‘Terörsüz Türkiye’ çağrısı

TÜRKİYE’NİN YENİ VİZYONU: “TERÖRSÜZ TÜRKİYE”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır’da düzenlenen “Terörsüz Türkiye Buluşması” toplantısında önemli mesajlar verdi. Özdemir, “Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” ifadelerini kullandı. MÜSİAD bünyesinde gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilerin başkanları katıldı.

TERÖR MÜCADELESİ VE MİLLİ BİRLİK

Özdemir, Türkiye’nin uzun yıllardır sadece güvenlik sorunlarıyla değil, aynı zamanda birlik ve kardeşlik hukukunu tehdit eden fitnelerle mücadele ettiğini aktardı. “Bu mücadele, toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizin canını bizden almakla kalmadı; aynı zamanda bu bereketli coğrafyanın kalkınma umutlarını, milletimizin refah hayallerini hedef aldı.” diye belirtti. Ancak bugün, milletin kararlılığı, devletin dirayeti ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı sayesinde tarihi bir dönüm noktasının geride bırakıldığını vurguladı.

BİR MİLLET OLMA VURGUSU

Özdemir, birlik vurgusu yaparak, “Unutmayalım ki biz tek bir milletiz. Bu necip halk, bu topraklarda bin yıldır sadece komşu olmadı, aynı safta can yoldaşı oldu.” dedi. Terör karşıtı mücadelenin sonuçlarının sadece bir örgütün sona ermesiyle kalmayıp, aynı zamanda kırılan kardeşlik bağlarının yeniden inşasına fırsat tanıdığını ifade etti.

Bu başarı, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde oluşan siyasi iradenin, devlet aklının ve toplumun ortak çabasının bir eseri olduğunu belirtti. Özdemir, “Bu zafer, tek bir kesimin değil, 85 milyonun ortak zaferidir.” diye ekledi. Ülkenin bu mücadelede harcadığı kaynakların 2 trilyon doları aştığını belirtti; bu durumun ekonomik maliyetinin yanı sıra, bölgeye ve ülkeye sağlanacak zenginliğin de kaybı anlamına geldiğini söyledi.

GELECEĞE YATIRIM YAPILMALI

Özdemir, bugüne kadar harcanan kaynaklarla yüzlerce GAP projesinin inşa edilebileceğine dikkat çekti. Tarımsal üretim potansiyelinin çok altında kaldığını söyleyerek, çözülmesi gereken yapısal sorunların altını çizdi. “Ürettiğimiz her 100 liralık milli gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkarken, sanayi üretimindeki payı yüzde 3’ün, ihracattaki payı ise yüzde 1,4’ün altına inmiştir.” diye belirtti.

İKİ KAPIDA YENİ UMUT

Özdemir, teröre karşı değil, kalkınma için harekete geçme zamanının geldiğini ifade etti. Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkeler için de bir umut ışığı sunduğunu vurguladı. MÜSİAD olarak, iş dünyası ve tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak, bu vizyonun mimarı olmayı önerdi.

YENİ ÇALIŞMALARA HAZIRLIK

Bölgede yürütülecek çalışmalara değinen Özdemir, “Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerimizle ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kurarak, bugünden itibaren sahada olacağız.” dedi. Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarıyla iş birliği içerisinde, hızla kalkınma adına ilerleme kaydedileceğini ifade etti.

MÜSİAD’IN YENİ PROJELERİ

MÜSİAD, kendi bünyesinde girişimcilik ekosistemine destek vermek için ‘Müstakil Girişim Sermayesi Fonu’nu kurduğunu duyurdu. Ayrıca, tarım, turizm ve ticaret alanında öncelikli sektörler belirlenerek, gençlere istihdam sağlamak amacıyla meslek liseleri ile hamilik programları geliştirileceği planlandı.

SONUÇ OLARAK İLAHİ BİR BAŞLANGIÇTIR

Toplantıda, bu sürecin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunun altı çizildi. Özdemir, tüm iş dünyası örgütlerini yeniden bir araya gelmeye davet etti ve, “Gelin, terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım.” diyerek çağrısını yineledi.