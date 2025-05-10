Müsilaj Marmara’da Tekrar Ortaya Çıktı

MÜSİLAJIN GERİ DÖNÜŞÜ

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) olayı yeniden etkili olmaya başladı. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı olan Kınalıada’nın açıkları ile Balıkesir ve Bursa kıyılarında görülen müsilaj, deniz yüzeyinde tabakalar halinde birikiyor. Hem balıkçılar hem de çevre sakinleri bu durumdan endişe duyuyor. Uzmanlardan konu hakkında temkinli açıklamalar geldi.

KINALIADA’DAKİ DURUM

Kınalıada’nın açıklarında gözlemlenen müsilaj, Marmara Denizi’nde bulanıklığa yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın yerlerde daha yoğun, açık alanlarda ise daha az görüldüğü dikkati çekiyor. Kınalıada’nın limanında ve teknelerin bulunduğu balıkçı barınaklarında 26 Ocak’ta müsilaj belirlendi. Çevre sakinleri, adalarında hızla yayılan müsilajın turizmi tehdit etmesinden endişe duyuyor ve yetkililerden acil önlem almalarını talep ediyor.

BALIKESİR’DE MEVCUT DURUM

Balıkesir’in Erdek Körfezi’nde Çuğra mevkisinin kıyılarında ve liman içinde müsilaj yoğunlaştı. Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj su yüzeyinde tabaka oluşturuyor. Çevre sakinleri tarafından fark edilen müsilaj, bölgede etkisini sürdürüyor. Bandırma Sahili’nde de müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüklü bir tabaka meydana geldiği gözlemleniyor.

BURSA’DAKİ GÖRÜNTÜLER

Bursa’nın yazlık bölgeleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa yol açtı. Müsilajın kıyıya yakın alanlarda daha yoğun, açık hava alanlarında ise derinliklerde izlendiği gözlemleniyor. Yaz aylarında tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu bölgelerde müsilaj artış gösteriyor.