Müsilaj Marmara Denizini Olumsuz Etkiliyor

MARMARA DENİZİ’NDE MÜSİLAJ TEHDİDİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde yüzeyden 30 metre derinliğe kadar yayılan müsilajın, dipteki canlıları olumsuz etkilediğini ve yüzeye çıkmaya başladığını açıkladı. Sarı, yaptığı açıklamada, müsilajın ekim ayı sonunda Erdek Körfezi’nde başladığını ve yaklaşık 45 günde İzmit Körfezi’ne ulaştığını belirtti. “Yüzeyden itibaren 30 metre derinliğe kadar tüm Marmara’yı kaplayan müsilaj bir taraftan dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını etkilerken bir taraftan da yüzeye çıkmaya başladı” şeklinde ifadesini kullandı.

MÜSİLAJIN CANLILARA ETKİLERİ

Sarı, müsilajın etkisinin arttığını ve bu durumun deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiğini vurguladı. “Üzerleri müsilajla battaniye gibi örtülmeye başlanan canlılar nefes almakta ve beslenmekte zorluk yaşıyor. Müsilajla kaplanan deniz çayırları fotosentez yapamadıkları için tehlike altında. 2021 yılında yaşanan müsilaj esnasında kıyıdan 30 metre derinliğe kadar Marmara Denizi kıyısal alanındaki bütün sünger toplulukları ölmüştür” dedi. Sarı, bu durumu düzeltilmezse pinalar, deniz çayırları, süngerler ve mercanlar dahil birçok deniz canlısının tehdit altında olacağını açıkladı.

Prof. Dr. Sarı, müsilajın yüzeye çıkmaya başlaması ve su sıcaklıklarının artmasıyla durumun daha da kötüleşeceğini belirtti. Müslajın daha sık ve yoğun olarak ortaya çıkacağı öngörüsünde bulunan Sarı, “Bir şekilde yapılmış ama çalışmayan atık arıtma tesisleri bir an önce çalıştırılmalıdır. Belediyeler, ön arıtmadan sonra atıkları derin deşarjla denize boca etmeyi acilen durdurmalıdır” ifadesini kullandı. Ayrıca, sanayi atıklarının denetim altında tutulması gerektiğini, değişiklik yapılmadığı takdirde müsilaj sorununu daha kötü bir mevsim beklediğini vurguladı. Sarı, müsilajdan etkilenecek sektörler için zararları telafi edecek bir sistemin oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirtti.