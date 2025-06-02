Musk’a Milyarlarca Dolar Ödenecek Mi?

TESLA’NIN ELON MUSK İÇİN MAAŞ BELİRLEME SÜRECİ

Tesla, CEO Elon Musk’ın maaşını belirlemek için önemli bir karar aşamasında bulunuyor. Wall Street Journal’a göre, Musk’ın 2018’deki 56 milyar dolarlık dev hisse ödülü, 2024’e kadar 101 milyar dolara ulaşmasına rağmen iki kez Delaware mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal nedenleri arasında yönetim kurulunun Musk’a olan bağımlılığı ve sürecin kusurlu olması yer alıyor. Geçen yıl S&P 500 CEO’ları arasında 0 dolar maaşla en az kazanan Musk, yeni bir ödeme paketi bekliyor. Şirketin işleri zayıflarken ve Musk Trump yönetiminden uzaklaşmışken, masada 3 farklı seçenek bulunuyor.

WSJ’ye konuşan ücret danışmanlığı şirketi Johnson Associates’in genel müdürü Alan Johnson, Tesla yönetim kurulunun Musk’a işini yapması ve halefini belirlemesi konusunda talimat vermesi gerektiğini aktarıyor. Johnson, “Eğer kalır ve değer yaratırsan çok para kazanırsın. Ama ilgilenmez veya değer yaratmazsan kazanamazsın” diyor. Ayrıca, yönetim kurulunun büyük düşünmesi gerektiğini vurgulayan Johnson, Musk’ın Tesla hisselerinden milyarlarca dolar kazanma potansiyelinin motivasyon sağladığını ifade ediyor. Musk’ın maaş yapısının da daha basitleştirilmesi gerektiğini belirten Johnson, 2018’deki karmaşık opsiyon paketinin yerine, piyasa performansını ödüllendiren daha basit bir yapı öneriyor.

İKİNCİ SEÇENEK: LİDER GİBİ ÖDEME YAPMAK

Bazı uzmanlar, yönetim kurulunun Musk’ın Tesla’daki hisse oranını artırma talebini karşılamak zorunda olmadığını belirtiyor. Musk, şirketin yüzde 25’ine sahip olamazsa başka işlere yönelebileceğini dile getirdiği için şu anda hisselerin yaklaşık yüzde 20’si ona ait. Farient Advisors’ın kurucusu ve CEO’su Robin Ferracone, “Burada bir yönetici işi yapması için birine ödeme yapıyorsunuz, bu hisse oranından ayrı tutulmalı. Eğer daha fazla hisse istiyorsa, gidip alabilir” diyor. Ferracone, yönetim kurulunun Musk’a yıllarca şirkette kalırsa Tesla’nın bazı hisselerini eşleştiren bir ortak yatırım modeli oluşturabileceğini de ekliyor.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: HERKES GİBİ ÖDEMELER YAPMAK

2024’ün en yüksek maaşlı Axon CEO’su Rick Smith, geçtiğimiz yıl aldığı 165 milyon dolarlık maaş paketinin yaklaşık 4.000 çalışana açık olan bir plan çerçevesinde yapılandırıldığını belirtiyor. Smith, bu paketinin Musk’ın 2018’deki planından esinlendiğini ifade ediyor. 2024 paketi, hisse fiyatı ve finansal ölçütlerden oluşan birkaç hedefe bağlı. Hızla hisse hakkı kazanmamak için bazı kısıtlamalar da mevcut. Axon çalışanları, yedi yıl boyunca maaşlarının bir kısmından feragat ederek şirket performansına yatırım yapabiliyor. Yılda 90.000 dolardan az kazananlara hisse doğrudan veriliyor. Axon, S&P 500 ortalamasına benzer bir büyüme gösterirse, CEO ve diğer çalışanlar başlangıçtaki yatırdıkları parayla eşdeğer hisseler kazanıyor. Daha iyi performans gösterildiğinde hisseler üç katına kadar çıkabiliyor. Ancak daha kötü bir performansta daha az hisse ya da hiç hisse alınamıyor. Smith, bu modeli başarılı bulduğunu çünkü startup’ların sunduğu büyük hisse kazançlarına karşı Axon’un rekabet gücünü artırdığını sözlerine ekliyor.