Musk, Eski Twitter Çalışanlarına 500 Milyon Ödeyecek

ELON MUSK’IN TWITTER’DA YAŞANANLAR

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra işten çıkardığı yaklaşık 6 bin çalışana ödemek üzere 500 milyon dolarlık bir uzlaşma hazırlığı içinde. Musk ve sosyal medya şirketi X Corp, eski Twitter çalışanlarının açtığı toplu davada prensipte bir anlaşmaya varmış durumda. The Independent’ın elde ettiği bilgilere göre, taraflar uzlaşma sürecini başlattı. Mahkeme belgelerinde bu süreçle ilgili olarak, “Taraflar prensipte uzlaştı ve 19 Ağustos 2025 itibarıyla uzun vadeli bir uzlaşma anlaşmasının şartlarını görüşmeye başladılar” ifadesi yer aldı. 2022 yılında Twitter’ı satın aldıktan sonra işgücünün yarısından fazlasını işten çıkaran Musk, platformun adını da X olarak değiştirmişti.

DAVA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Kaliforniya’da açılan dava, Twitter’ın çalışanlara sunduğu sosyal hak programlarını denetleyen Courtney McMillian ve operasyon müdürü Ronald Cooper tarafından başlatıldı. Reuters’in haberine göre, dava dilekçesinde 2019’daki işten çıkarma planında, çalışanların çoğuna iki aylık temel maaş ve çalıştıkları her yıl için bir haftalık ek maaş ödenmesi öngörülüyordu. Ancak söz konusu davada, Twitter’ın yalnızca bir aylık tazminat ödediği ve birçok çalışanın ek tazminat alamadığı iddia ediliyor. Dilekçeye göre McMillian ve diğer üst düzey çalışanlara, 6 aylık temel maaş garantisi verilmişti. Anlaşma, davanın federal temyiz mahkemesine taşınmasından yaklaşık bir ay önce sağlandı.

MAHKEME SÜRECLERİ VE SONUÇLARI

Bloomberg Law’a göre, Kaliforniya federal yargıcı daha önce davanın reddi talebini kabul etmişti. Taraflar, prensipteki uzlaşmanın ardından temyiz mahkemesinden yaklaşan duruşmayı ertelemesini talep etti. Dosyada, “Bölge mahkemesi önerilen uzlaşmayı onaylarsa, anlaşma davayı tamamen çözecek ve bu temyizi geçersiz kılacak” ifadeleri yer aldı.

TWITTER’IN SATIN ALINMASI VE SONRASI

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almayı kabul etmişti. Nisan 2022’de bu anlaşmayı kabul ettikten birkaç ay sonra, Musk bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Twitter, anlaşmanın tamamlanmasını sağlamak için Musk’a dava açtı ve Ekim 2022’de satın alma süreci nihayet tamamlandı. Musk, kısa bir süre içinde dönemin CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri görevden alarak toplu işten çıkarmalara başladı.