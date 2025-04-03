Musk’ın Hükümetten Ayrılacağı İddiası Çürütüldü

TRUMP VE MUSK ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Politico’nun kaynaklarına göre, Trump, Musk’ın danışmanlık performansından memnun olsa da, milyarder iş insanının kendi şirketlerine odaklanmak için görevinden ayrılmasının zamanının geldiği konusunda hemfikir. Trump’ın, bazı kabine üyeleri ve yakın çevresindeki kişilere, Musk’ın hükümetten ayrılacağını aktardığı bildirildi. Musk, Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerin liderliğini yürütüyor.

MUSK GAYRİRESMİ ROLÜNE DEVAM EDECEK Mİ?

Yetkililerden biri, Musk’ın resmi görevinden ayrılması durumunda bile gayriresmi bir danışman olarak Beyaz Saray çevresinde yerini koruyacağını öne sürdü. Diğer bir yetkili ise Musk’ın Trump’ın yakın çevresinde kalacağını belirtti. Şu an “özel hükümet çalışanı” statüsünde bulunan Musk’ın, 130 günlük geçici görevinin haziran başında sona ermesi bekleniyor.

MUSK’IN DOGE’DAKİ ROLÜ

Elon Musk, Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı’nı (DOGE) yönetmekle görevlendirilmişti. Bu rolde, hükümet harcamalarını optimize etme ve bürokrasiyi azaltma hedefiyle çalışıyordu. Ancak, geçici statüsü ve iş hayatındaki yoğun sorumlulukları, görev süresinin uzatılmayabileceği ihtimalini artırıyor.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Elon Musk’ın hükümetteki görevinden ayrılacağına dair haberleri yalanlayarak bu iddiaları ‘çöp’ olarak nitelendirdi. Sözcü Karoline Leavitt, X platformunda yaptığı açıklamada, Politico’nun “Başkan Donald Trump’ın yakın çevresine Musk’ın görevden çekileceğini söylediği” iddiasını eleştirerek, “Bu tam bir çöp” ifadelerini kullandı. Leavitt, Musk ve Trump’ın, “DOGE bünyesindeki olağanüstü çalışmaları tamamlanana kadar” özel hükümet çalışanı statüsünün devam edeceğini kamuoyuna açıkladı.

TESLA HİSSELERİNDE ARTIŞ

Elon Musk’ın hükümetteki rolünü terk edeceği yönündeki haberlerin ardından ABD borsalarında alımlar artarken, Tesla hisselerinde de yükseliş gözlemlendi. Tesla hisseleri %4,5 oranında artarak, elektrikli araç üreticisinin hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek teslimatları sonrasında önceden yaşadığı kayıplarını telafi etti.