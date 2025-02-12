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Ekonomi

Musk’ın Portal X’teki İsim Değişikliği Yankı Uyandırdı

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İSMİ DEĞİŞİP ŞAKA YAPTI

Elon Musk, Portal X hesabının adını ilk kez Nisan 2023’te Harry Bōlz olarak değiştirdi. Bu değişiklik, muhtemelen bir kelime oyunu olarak düşünülüyor; çünkü “Harry Bolz” ifadesi, İngilizce’deki “tüylü toplar” (hairy balls) terimine benzemekte ve internet kültüründe sıkça kullanılıyor. Musk, 2023 yılında yaptığı açıklamada, bu isim değişikliğinin medyaya yönelik bir şaka olduğunu belirtiyor. “Dürüst olmak gerekirse, kendini fazla ciddiye alan bir medya kuruluşunun Harry Bolza hakkında bir haber yazmasını umuyorum…” ifadelerini kullandı. Businessinsider’a göre, salı günü Elon Musk, Portal X hesabında Harry Bōlz ismini bir kez daha benimsedi.

TEKLİFİ VE KRİPTO DÜNYASINDA YANKISI

Aynı gün, Musk, OpenAI’yi devralmak için 97 milyar dolarlık bir teklifte bulunuyor — Reuters’a göre. Musk’ın bu adımı, kripto para dünyasında büyük bir etki yarattı. Unilad’a göre, isim değişikliğinden kısa bir süre sonra HARRYBOLZ token’ı PumpFun platformunda yayımlandı ve yalnızca 30 dakika içinde değeri 17 bin TL artış gösterdi. Elon Musk, bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

YENİ ÜSLUP VE KÜLTÜREL GÖNDERME

Elon Musk, Portal X hesabında sadece Harry Bōlz takma adını kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda Aralık 2024’te ismini “Kekius Maximus” olarak değiştirdi ve profil resmine gladyatör kıyafetli meme karakteri Pepe Kurbağa’yı ekledi. Musk’ın bu davranışları, şaka gibi görülebilir; ancak aslında internet kültürüne yönelik dikkat çekici bir gönderme içeriyor. Ayrıca, başkanlığını yaptığı verimlilik departmanının adı “DODGE” olarak belirlenmiş; bu isim, popüler Shiba Inu köpeği memesine bir atıf yapıyor.

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