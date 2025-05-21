Musk, Siyasi Harcamaları Azaltacak

ELON MUSK’IN SİYASİ HARCAMALARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMALARI

ABD’li milyarder Elon Musk, siyasi kampanyalara yaptığı harcamaları önemli ölçüde azaltacağını duyurdu. Tesla ve SpaceX’in geleceği üzerindeki etkileri merak edilirken, Musk’ın bu kararının, Trump’a verdiği finansal destek sonrasında yaşadığı kayıplarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

MUSK’IN POLİTİK YATIRIMLARI VE SONUCLARI

Musk, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a toplamda 250 milyon dolar destek verdi. Ancak bu dönemde Tesla’nın Avrupa pazarındaki satışları azaldı ve şirketin marka imajında olumsuz etkiler görüldü. Musk’ın net serveti, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde 130 milyar dolardan fazla geriledi. Wisconsin’de desteklediği adayın seçimi kaybetmesi, Musk’ın siyasi yatırımlarının getirilerini değerlendirmesine neden oldu.

TESLA VE SPACEX’İN GELECEK GÖRÜNÜMÜ

Musk, siyasi harcamalarını azaltma kararıyla birlikte Tesla ve SpaceX projelerine daha fazla odaklanacağını ifade etti. Tesla’nın Avrupa’daki satışlarındaki düşüş devam ederken, SpaceX’in halka arz edilmesiyle ilgili spekülasyonlar da sürmekte. Bu durum, şirketlerin gelecekte nasıl bir yön alacağını belirlemek açısından kritik bir öneme sahip.