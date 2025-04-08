Musk, Trump’a Vergi Üzerine Uyarıda Bulundu

ELON MUSK’IN VERGİ POLİTİKALARINA TEPKİSİ

Washington Post’un haberine göre, DOGE Başkanı ve ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’tan bazı ülkelere yönelik vergi politikalarını gözden geçirmesini istiyor. Musk, Trump’ın agresif gümrük vergisi planı nedeniyle Beyaz Saray’daki üst düzey danışmanlarından biri olan Peter Navarro’yu eleştiren sosyal medya paylaşımları yapıyor ve doğrudan Trump’a çağrıda bulunuyor.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİNE ELEŞTİRİLER

Haberin detaylarına göre, Trump’ın Çin’e yönelik misilleme önlemleri konusunda geri adım atmaması halinde, mevcut gümrük vergilerine ek olarak %50 gümrük vergisiyle tehdit ettiği belirtiliyor. Musk, geçtiğimiz Pazar günü ise, Trump’ın ek vergiler uyguladığı Avrupa Birliği ile serbest ticaret bölgesi oluşturulması fikrine destek verdi.

SERBEST TİCARET ÇAĞRISI VE EKONOMİK FAYDALAR

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Trump’ın gümrük vergisi politikalarını eleştiriyor ve serbest ticaret bölgesi oluşturulmasının ekonomik faydalarını vurguluyor. Ancak Musk’ın bu çağrısının henüz başarılı olup olmadığı bildiriliyor.