Musk, Uyuşturucu Kullanımını Artırdı

ELON MUSK’IN UYUŞTURUCU KULLANIMI ORTAYA ÇIKTI

Elon Musk’ın ABD siyaseti içerisinde Donald Trump’ın yakın müttefiklerinden biri olduğu dönemde, beklenenden çok daha fazla uyuşturucu kullandığı gün yüzüne çıktı. The New York Times’ın haberine göre Musk, Trump’a yaklaşık 275 milyon dolarlık bağışta bulunduğu ve mitinglerde ön saflarda yer aldığı sırada, ketamin başta olmak üzere birçok uyuşturucuyu düzenli olarak kullanıyordu.

KETAMİN KULLANIMI VE ETKİLERİ

Musk, ketamin kullanımının mesanesini olumsuz etkilediğini açıkça ifade etmişti. Bu tür yan etkilerin uzun süreli kullanımlarda ortaya çıkabileceği biliniyor. Musk’ın yanında taşıdığı ilaç kutusu da dikkat çekiciydi. Bu kutuda en az 20 tablet ketamin olduğu belirtildi. Aynı zamanda dikkat bozukluğu tedavisinde kullanılan ancak bu rahatsızlığa sahip olmayan kişiler tarafından uyarıcı madde olarak kullanılan Adderall’in de bulunduğu kaydedildi. New York Times’a göre Musk, ekstazi ve halüsinojen mantar kullanıyordu ve bunları ABD içinde ve dışında düzenlenen özel toplantılarda alıyordu.

DAVRANIŞLARINDAKİ GARİPLİKLER

Uyuşturucu kullanımının arttığı bu dönemde, Musk’ın kamuya açık etkinliklerdeki davranışları da giderek daha garip bir hâl aldı. Nazi selamına benzer jestleri, kabine üyelerine hakaretleri ve anlaşılması zor açıklamaları, bu süreçte dikkat çeken davranışlarından bazıları oldu. Ayrıca, kopma aşamasında olan aile ilişkileri de sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı. Musk’ın eski eşleriyle çocuklarını görme hakkı için sık sık tartışmaları yaşanıyordu. Musk’ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes, çocukları X’in Musk tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılması nedeniyle sağlığından endişe ettiğini yakın çevresine aktarmıştı.

KENDİ İFADELERİ VE TANIKLARIN GÖRÜŞLERİ

Musk, ketamin kullandığını daha önce kabul etmişti. Mart 2024’te verdiği röportajda, her iki haftada bir “küçük doz” aldığını, bunun reçeteli olduğunu söylemişti. Musk, “Fazla ketamin kullanırsanız iş yapamazsınız, benimse çok işim var,” demişti. Ancak The New York Times’a konuşan tanıklar, onun ketamini sık sık, bazen de her gün kullandığını ve diğer uyuşturucularla karıştırdığını ifade ediyor. Bu ilacın bağımlılık yapıcı etkileri ve mesane sorunları gibi ciddi riskleri bulunuyor. Aktör Matthew Perry’nin aşırı ketamin kullanımı sonucu yaşanan ölüm olayının ardından bu riskler kamuoyunda daha fazla tartışılır hâle geldi.

ARKADAŞ ÇEVRESİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birçok eski arkadaş, Musk’ın hem çevresi hem de kendi çocukları üzerinde yarattığı etkilere karşı rahatsızlık duymaya başladı. Bilim insanı Philip Low, onun Nazi selamına benzetilen hareketlerini kınadı ve “Bu davranışlarına artık sempati duymuyorum,” dedi. Başka bir eski dostu Sam Harris ise onun yalanları teşvik ettiğini ve ahlaki algısını kaybettiğini yazdı. Musk’ın ketaminle olan ilişkisi, dostlukların bitmesinin sebeplerinden biri gibi görünüyor.