Muslera’dan Takımına Motivasyon Mesajı!

GALATASARAY LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini devam ettiriyor. Karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 geride kalan sarı-kırmızılı ekipte kaptan Muslera’nın soyunma odasında gerçekleştirdiği konuşma dikkat çekti.

MOTİVASYON KONUŞMASI ETKİLİ OLDU

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Muslera’nın konuşmasının takıma büyük bir motivasyon sağladığı ve 1-0’lık dezavantajdan geri dönmelerinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Muslera’nın soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Bu maç prim maçı değil! Bu bizim takım olarak onur maçımız! Çıkıp kazanmamız, bu yarışı bırakmayacağımızı göstermemiz gerekiyor.” şeklinde bir ifade kullandığı belirtildi.