Spor

Muslera’nın Motivasyon Konuşması Büyük Etki Yaptı

muslera-nin-motivasyon-konusmasi-buyuk-etki-yapti

GALATASARAY, ALANYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini korudu. Maçın devre arasında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekipte, kaptan Muslera’nın soyunma odasında yaptığı konuşma gündeme geldi.

MOTİVASYON KONUŞMASI İLE DÖNÜŞ

Türkiye Gazetesi’nde belirtilen bilgilere göre, Muslera’nın motivasyon konuşması takım için büyük bir etki sağladı ve Galatasaray’ın 1-0’lık mağlubiyetten geri dönüşünde önemli rol oynadı. Muslera’nın soyunma odasındaki sözleri arasında, “Bu maç prim maçı değil! Bu bizim takım olarak onur maçımız! Çıkıp kazanmamız, bu yarışı bırakmayacağımızı göstermemiz gerekiyor.” şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç’e Dava Açıldı

İstanbul'da, Gezi Parkı soruşturması kapsamında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıklık nedeniyle dava açıldı. İki oyuncunun 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
Dünya

Kremlin’den ABD’nin Ateşkes Önerisine Tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'den Ukrayna'ya yönelik 30 günlük ateşkes teklifi hakkında bilgi beklediklerini ve acele etmemek istediklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.