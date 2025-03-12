Muslera’nın Motivasyon Konuşması Büyük Etki Yaptı

GALATASARAY, ALANYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini korudu. Maçın devre arasında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekipte, kaptan Muslera’nın soyunma odasında yaptığı konuşma gündeme geldi.

MOTİVASYON KONUŞMASI İLE DÖNÜŞ

Türkiye Gazetesi’nde belirtilen bilgilere göre, Muslera’nın motivasyon konuşması takım için büyük bir etki sağladı ve Galatasaray’ın 1-0’lık mağlubiyetten geri dönüşünde önemli rol oynadı. Muslera’nın soyunma odasındaki sözleri arasında, “Bu maç prim maçı değil! Bu bizim takım olarak onur maçımız! Çıkıp kazanmamız, bu yarışı bırakmayacağımızı göstermemiz gerekiyor.” şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.