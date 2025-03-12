Spor

Muslera’nın Takımını Motive Eden Sözleri

muslera-nin-takimini-motive-eden-sozleri

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor karşısında deplasmanda elde ettiği 2-1’lik galibiyetle liderliğini devam ettirdi. Maçın ilk yarısına 1-0 geride giren sarı-kırmızılı ekipte, kaptan Muslera’nın soyunma odasında yaptığı konuşma büyük ilgi gördü.

MOTİVASYON KONUŞMASININ ETKİSİ

Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, Muslera’nın takıma gerçekleştirdiği konuşma, oyunculara ciddi bir motivasyon sağladı. Bu motivasyonun, Galatasaray’ın 1-0’lık geri dönüşünde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

MUSLERA’NIN SÖZLERİ

Muslera’nın soyunma odasında “Bu maç prim maçı değil! Bu bizim takım olarak onur maçımız! Çıkıp kazanmamız, bu yarışı bırakmayacağımızı göstermemiz gerekiyor” şeklinde bir konuşma yaptığı iddia edildi. Bu sözler, takımın motivasyonunu artırırken, galibiyette etkili oldu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Taşıt Kredilerinde Yeni Düzenleme Açıklandı

BDDK, taşıt kredilerinde yeni bir düzenleme başlattı. 2.5 milyon TL altındaki araçlar için 48 ay vade ve kredi tutarının değerinin yüzde 70'ini aşmaması şartı getirildi.
Gündem

Erdoğan: Suriye’de Fitne Ateşi Yakılmak İsteniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'deki olaylara ve muhalefete yönelik eleştirilerini dile getirerek, ailenin toplumdaki önemini vurguladı ve yeni politikalarını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.