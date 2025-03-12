Muslera’nın Takımını Motive Eden Sözleri

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor karşısında deplasmanda elde ettiği 2-1’lik galibiyetle liderliğini devam ettirdi. Maçın ilk yarısına 1-0 geride giren sarı-kırmızılı ekipte, kaptan Muslera’nın soyunma odasında yaptığı konuşma büyük ilgi gördü.

MOTİVASYON KONUŞMASININ ETKİSİ

Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, Muslera’nın takıma gerçekleştirdiği konuşma, oyunculara ciddi bir motivasyon sağladı. Bu motivasyonun, Galatasaray’ın 1-0’lık geri dönüşünde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

MUSLERA’NIN SÖZLERİ

Muslera’nın soyunma odasında “Bu maç prim maçı değil! Bu bizim takım olarak onur maçımız! Çıkıp kazanmamız, bu yarışı bırakmayacağımızı göstermemiz gerekiyor” şeklinde bir konuşma yaptığı iddia edildi. Bu sözler, takımın motivasyonunu artırırken, galibiyette etkili oldu.