Muslera’nın Yeni Takımı Belirlendi

ŞAMPİYON GALATASARAY’DA İKİ AYRILIK

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Galatasaray’da sezon bitiminde dikkat çeken iki ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların efsanevi kalecisi Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Dries Mertens takımdan ayrıldı. İki oyuncuya da özel şekilde veda edildi, ardından gelecek planlarına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.

FERNANDO MUSLERA’NIN YENİ TAKIMI

Fernando Muslera’nın Galatasaray sonrasındaki yeni takımı belirlendi. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun verdiği bilgilere göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi’nde mücadele eden Estudiantes ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

PENAROL İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Muslera’ya Penarol kulübünden de bir teklif geldi, fakat sözleşmedeki maaşın düşük olması nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamadı.

GALATASARAY KARİYERİNDE REKORLAR

Galatasaray kariyerinde 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kupa kazanan Muslera, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz’ı geçerek yeni bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazanmayı başardı.