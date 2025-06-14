Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

AYRILIKLAR VE YENİ FIRSATLAR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda zafer kazanan Galatasaray’da sezonun tamamlanmasıyla birlikte dikkat çekici iki ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takımın efsanevi kalecisi Fernando Muslera ve üç sezon boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens ile yollar ayrıldı. Her iki isme yapılan özel veda sonrasında, gelecek planlarıyla ilgili gelişmeler merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ ARJANTİN

Fernando Muslera’nın Galatasaray sonrasında giyeceği takım ile ilgili bilgiler belli oldu. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun aktardığına göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes ile 1.5 yıllık bir anlaşma sağladı.

PENAROL TEKLİF YAPTI AMA…

Haberin devamında Muslera’ya Penarol’un da teklif yaptığı ancak sözleşmede yer alan maaş miktarının düşük olması yüzünden anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca 8’i Süper Lig olmak üzere toplamda 19 kupa sevinci gören bir oyuncuydu. 18 kupa ile tanınan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak yeni bir rekordur. Muslera, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşamıştı.