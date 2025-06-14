Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

GALATASARAY’DA İKİ DİKKAT ÇEKEN AYRILIK

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşamış olan Galatasaray’da sezonun sona ermesiyle iki önemli isimle yollar ayrıldı. Sarı – kırmızılıların efsanevi kalecisi Fernando Muslera ve 3 sezon boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Dries Mertens, takımda veda etti. Her iki isme özel bir şekilde yapılan veda sonrası, gelecek planları hakkında gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.

MUSLERA’NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan sonra hangi takıma gideceği kesinleşti. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun yaptığı habere göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi’nin ekiplerinden Estudiantes’le 1.5 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu, Muslera’nın kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

PENAROL TEKLİF VERDİ AMA…

Haberin devamında, Muslera’ya Penarol’ün de bir teklif sunduğu fakat sözleşmedeki maddelerdeki maaşın düşük olması nedeniyle anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Bu gelişme, Muslera’nın kariyerindeki önemli bir tercih olmasını sağladı.

REKORLARLA DOLU GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 8’ini Süper Lig’den olmak üzere toplam 19 kupa sevinci yaşayan Muslera, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Sarı – kırmızılı forma altında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazanarak kulübe büyük katkı sağladı.