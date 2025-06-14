Muslera’nın YENİ Takımı Belli Oldu

SEZON SONUNDA İKİ AYRILIK

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da sezonun bitimiyle birlikte dikkat çeken iki ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların efsane file bekçisi Fernando Muslera ve 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Dries Mertens ile yollar ayrıldı. İki oyuncuya da özel bir şekilde veda edildikten sonra, gelecek planlarına dair gelişmeler merak konusu oldu.

YENİ TAKIMINI BULDU

Fernando Muslera’nın sarı-kırmızılıların ardından transfer olacağı takım netleşti. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun aktardığına göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık bir anlaşma sağladı.

PENAROL İLE GÖRÜŞMELER BİTTİ

Haberin devamında Muslera’ya Penarol’ün teklif yaptığı ancak sözleşmedeki maaşın düşük olması nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

GALATASARAY’DA REKORLARLA DOLU BİR KARIYER

Muslera, Galatasaray kariyeri boyunca 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşadı ve 18 kupaya sahip olan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu. Sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.