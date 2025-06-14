Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

ŞAMPİYON TAKIMDAKİ AYRILIKLAR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda zafer elde eden Galatasaray’da sezon sona erdikten sonra dikkat çekici iki ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların efsanevi kalecisi Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Dries Mertens takımdan ayrıldılar. Bu iki isme özel bir şekilde veda edildi ve sonrası için gelecek planları üzerine gelişmeler merak konusu oldu.

MUSLERA’NIN YENİ DURAĞI

Fernando Muslera’nın Galatasaray sonrasında giyeceği takım belirlendi. Gazeteci Cesar Luis Merlo, Uruguaylı kalecinin Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladığını aktardı.

PENAROL TEKLİFİ BOŞA GİTTİ

Haberin devamında Muslera’ya Penarol’ün de bir teklif sunduğu, ancak sözleşmedeki maaşın düşük olması nedeniyle anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

GALATASARAY’DAKİ REKOR KARIYERİ

Galatasaray kariyerinde 8’i Süper Lig olmak üzere toplamda 19 kez kupa sevinci yaşayan Muslera, bu başarıyla 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.