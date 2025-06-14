Muslera’nın Yeni Takımı Belli Oldu

SEZON SONU AYRILIKLAR

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu elde eden Galatasaray’da sezon bitiminde iki önemli ayrılık yaşandı. Sarı – kırmızılıların unutulmaz kalecisi Fernando Muslera ve 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Dries Mertens, takım ile yollarını ayırdı. Bu iki isme özel bir veda gerçekleştirilirken, gelecek planları hakkında gelişmeler merak konusu oldu.

FUTBOLCUNUN YENİ DURAĞI

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan sonra giyeceği takım artık belli oldu. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun aktardığına göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

PENAROL İLE GÖRÜŞMELER

Muslera’nın transferine dair haberin devamında, Penarol’ün de oyuncuya teklif yaptığı ancak sözleşmedeki mali şartların düşük olması sebebiyle anlaşmanın gerçekleşmediği ifade edildi.

Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 19 kupa sevinci yaşayan Muslera, 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu. Muslera, sarı – kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.