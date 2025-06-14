Muslera’nın Yeni Takımı Estudiantes Oldu

AYRILIKLARLA DOLU BİR SEZON

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, sezonun bitmesiyle birlikte iki önemli ayrılık yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin efsane kalecisi Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens, takımdan ayrıldı. Her iki oyuncuya da özellikle veda törenlerinde özel bir şekilde uğurlandıktan sonra, gelecekteki planları hakkında detaylar merak edilmeye başlandı.

MUSLERA’NIN YENİ ADRESİ

Fernando Muslera’nın Galatasaray’dan sonra hangi takımda oynayacağı netlik kazandı. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun haberine göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

PENAROL GÖRÜŞMELERİ

Haberin devamında, Muslera’ya Penarol’ün de teklif sunduğu ancak sözleşmedeki maaşın beklenenden düşük olduğu için bir anlaşma sağlanamadığı bilgisi yer aldı.

Muslera, Galatasaray kariyerinde 8’i Süper Lig olmak üzere toplamda 19 kupa sevinci yaşadı. Bu başarılarıyla, 18 kupaya sahip olan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak kulüp tarihinin yeni rekor sahibi oldu. Muslera, sarı-kırmızılı formayla 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci elde etti.