Muslera’nın Yeni Takımı Estudiantes Oldu

AYRILIKLARIN ARDINDAN YENİ GELİŞMELER

Sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşamış olan Galatasaray’da dikkate değer iki ayrılık gerçekleşti. Sarı – kırmızılıların efsanevi kalecisi Fernando Muslera ve 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu elde eden Dries Mertens, kulüpten ayrıldı. İki isme özel bir veda töreni düzenlendikten sonra, gelecek planları hakkında gelişmeler bekleniyordu.

FUTBOLCUNUN YENİ ADRESİ

Fernando Muslera’nın sarı – kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından hangi takımla anlaşacağı netlik kazandı. Gazeteci Cesar Luis Merlo’nun aktardığına göre, Uruguaylı kaleci Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAYAN TEKLİFLER

Devamında, Muslera’ya Penarol’ün de teklif yaptığı ancak sözleşmedeki maaşın düşük olmasından ötürü anlaşmanın sağlanamadığı ifade ediliyor.

GALATASARAY KARİYERİ REKORLARLA DOLU

Muslera, Galatasaray kariyerinde toplamda 19 kez kupa sevinci yaşadı ve bunların 8’i Süper Lig şampiyonluğu olarak kaydedildi. Bu başarıyla birlikte, 18 kupaya sahip olan Bülent Korkmaz’ı geride bırakarak rekorun yeni sahibi haline geldi. Muslera, sarı – kırmızılı forma altında 8 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa sevinci yaşadı.