Muslera, Türkiye’den ailesiyle ayrıldı

FERNANDO MUSLERA’NIN GALATASARAY’DAN AYRILIŞI

Galatasaray’da 14 sezon boyunca forma giyen ve kulübe birçok başarı kazandıran kaptan Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Son maçını Başakşehir karşısında oynayan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre İstanbul’da kalarak dostları ve arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

TÜRKİYE’YE VEDA ANLARI

Daha sonra Antalya’da tatil yapan Muslera, Türkiye’ye veda etme zamanı geldiğinde İstanbul Havalimanı’na giderek ailesiyle birlikte özel uçakla ülkesine döndü. Muslera’nın veda anlarında duygusal anların yaşandığı gözlemlendi.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ‘Adanmış Bir Hayatın Hikayesi’ başlığı ile duygularını aktaran Muslera, şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray’a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: ‘Galatasaray’a efsane olmaya geldim.’ Bu, en başında bir hayaldi ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım. Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikayeye dönüştürmek için yaşadım.”

Muslera, geçmişteki anılarına da değinerek, “Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum: Sözümü tuttum. Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy’deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubendini taktığım ilk maç, Beşiktaş’a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız… Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa…”

Muslera, duygularını şöyle sonlandırdı: “Ben, Nestor Fernando Muslera… Galatasaray’a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum. Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle…”