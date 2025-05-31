Muslera Ve Mertens Veda Etti!

GALATASARAY’IN SON HAFTADAKİ MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’in son haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Seyrantepe’de gerçekleşen karşılaşmada, 17. dakikada Dries Mertens’in penaltı golü ve 81. dakikada Victor Osimhen’in golleriyle Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup etti. Bu maç aynı zamanda Fernando Muslera ile Dries Mertens’in Galatasaray’a veda ettiği bir müsabaka oldu.

MUSLERA’YA DESTEK VE TEZAHÜRAT

Maç öncesinde ısınmak için sahaya girmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, Muslera’yı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, 38 yaşındaki kaleci için “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” şeklinde uzun süre tezahüratlar yaptı. Ayrıca, kale arkasında Muslera için İspanyolca “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı pankart açıldı.

MUSLERA’NIN GALATASARAY’DAKİ SON MAÇI

Galatasaray formasıyla 14 sezon geçiren Muslera, bu müsabakada takımının son maçına çıktı. Maçta ilk 11’de yer alan Urugaylı kaleci, 88. dakikada yerini Günay Güvenç’e bıraktı. Bu veda, Galatasaray taraftarları için duygusal bir an oldu, Muslera’nın takıma kattıkları uzun yıllar boyunca unutulmayacak.