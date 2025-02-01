Muşlu Kayakçılar Soğukta Şampiyonaya Hazırlanıyor

KAYAKLI KOŞU SPORCULARI SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ANTRENMAN YAPIYOR

Kış mevsiminin sert geçtiği Muş’ta, kayaklı koşu takımı sporcuları soğuk havalara rağmen antrenmanlarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımı sporcuları, 10-12 Şubat tarihlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenecek Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışlarına katılacak. Kar kalınlığının uygun seviyeye ulaştığı Güzeltepe Kayak Merkezi’nde soğuk havada antrenman yapan sporcular, yarışlardan iyi bir dereceyle dönmeyi hedefliyor.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ İÇİN ANADOLU’DA MÜCADELE EDİYORLAR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları’ndan alacakları derecelerle Türkiye Şampiyonası’na katılacaklarını aktardı. Kayak merkezinde antrenmanların devam ettiğini belirten Taşdemir, “Erzurum’da geçtiğimiz ay yapılan eleme yarışmalarında 40 sporcumuz elemeyi geçti. Hakkari’de yapılacak yarışlara katılmaya hak kazandılar” dedi. Kayak sporu konusunda Muş’ta yetenekli sporcuların bulunduğunu vurgulayan Taşdemir, “Geçen yıl birçok madalya ve kupa ile ilimize başarı kazandırdık. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcularımız oldu. Birçok kış sporunda Avrupa ve Türkiye’de de önemli dereceler elde ettik. Yaklaşık 60 sporcumuz var. Yeni sezonda da birçok kupa ve madalya ilimize kazandırmaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.

KARARLI HAZIRLIKLARLA YARIŞLARA HAZIRLANIYORLAR

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlago, “Yaklaşık 50 ilden sporcuların katılması planlanan Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için günde 2 saat antrenman yaparak, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha önce yeterli kar olmadığından dolayı hazırlıklarımızı tekerlekli patenle yapıyorduk. Şu an yeterli seviyede kar var. Biz de bu yıl burada ilk defa karda antrenman yapıyoruz” diye ifade etti. Bu yoğun hazırlıklarla sporcular, yarışlara katılmak için kararlı adımlarla ilerliyor.