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Müslüman Çinli Damat Rize’ye Geldi

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ÇAYELİ’NDEKİ AŞK HİKAYESİ

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (30), 5 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Çinli Tou Liao (32) ile evlilik hayatına adım attı. 5 bin kilometre uzaktan gelen damat, Müslümanlığı seçip ‘Taha’ adını aldı. “Eşimi ve Türkiye’yi çok seviyorum” diyen Liao, çifti tanıyan herkesin dikkatini çekiyor.

SEVGİ SINIR TANIMAZ

Neslihan Korkmaz, “Sevgi engel tanımıyor” diyerek, ilişkilerinin zorluklarına dikkat çekti. “Çevremdekiler ilk duyduklarında ‘Çok uzak değil mi?’ diye tepkiler verdi. Ama sevgi engel tanımıyor. Biz salgın döneminde, evden dışarı çıkmadığımız süreçte arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık. Evden çıkamadığımız için mesafelerin uzak olduğunu hiç anlamadık. Aramızda 5 saatlik zaman farkı olmasına rağmen mesailerimizi birbirimize göre ayarladık” şeklinde konuştu.

MÜSLÜMAN OlDU VE AŞKINI İFADE ETTİ

Korkmaz, eşinin evlilik öncesinde İslamiyet’i seçmesiyle büyük bir mutluluk yaşadığını belirtip, “Benimle tanıştıktan sonra Müslümanlığı araştırmaya başladı. 24 Ocak’ta Türkiye’ye geldiğinde Müslüman oldu. Bu duruma çok duygulandım. Kendi isteğiyle Müslüman olması benim için çok değerliydi. Bana, ‘Seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum’ demişti. Şimdi çok mutluyuz” ifadesini kullandı.

TÜRKÇE KONUŞMA ÇABASI

Düğünde kemençe eşliğinde horon oynamaya çalışan Taha, heyecanıyla konuşmakta zorlandı. “Eşimi ve Türkiye’yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim” sözleriyle duygularını ifade etti.

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