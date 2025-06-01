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Mustafa Erdoğdu Ormanda Cansız Bulundu

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YAKINLARI DURUMU GÖRÜŞTÜ

Yalova’daki evinden önceki gün öğle saatlerinde kaybolan Mustafa Erdoğdu’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan araştırmalarda, Erdoğdu’nun son olarak dün saat 15.00’te Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezinde görüldüğü tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ortaburun Barajı yönüne gittiği belirlenen Mustafa Erdoğdu için hemen arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, saat 22.00 sıralarında Mustafa Erdoğdu’nun Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu.

CENAZESİ VE OTOPSİ SÜRECİ

Cesedin yakınında uyuşturucu madde bulunurken, bekar olduğu öğrenilen Erdoğdu’nun kesin ölüm nedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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