Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN ZANLI İŞLEM GÖRDÜ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması nedeniyle, Antalya Havalimanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Böcek, savcılıktaki işlemlerin bitiminde nöbetçi sulh ceza hakimliği önüne çıkarıldı ve tutuklandı.

ANTALYA’YA DÖNEN EŞİ DE TUTUKLANDI

Mustafa Gökhan Böcek ile 2024 yılında evlenecek olan Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı Antalya’dan İstanbul Havalimanı’na uçarak gitti. Zuhal Böcek, burada “Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alındı. Ardından Antalya’ya getirilen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturmasında, Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Oğul Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Z.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhittin Böcek, bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Devam eden soruşturmada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya “irtikap” suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K ise adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

RÜŞVET İDDİALARI VE OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet soruşturması çerçevesinde, 12 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y.’nin, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Teknik incelemeler sonucunda paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı ve bir kısmının elden teslim edildiği, ayrıca bu paraların kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek saklandığı bilgileri soruşturma dosyasına girdi. İddialara göre, kuyumcu hesaplarına aktarılan paralar, lüks araç alımlarında kullanılmış ve bu araçlar farklı isimler üzerine tescil edildikten sonra ödemelerin ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı belirtildi.

KAYYUM ATANAN HESAPLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferleri, şüphelilerin itirafları ve diğer belgeler doğrultusunda bir döviz bürosu ve iki kuyumcuya kayyum atadı. Hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na döndüğünde gözaltına alındı.