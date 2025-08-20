Mustafa Gökhan Böcek Tutuklandı

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması çerçevesinde, Antalya Havalimanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Böcek, tutuklandı.

antinaya DÖNEN EŞİ TUTUKLANDI

Mustafa Gökhan Böcek ile 2024’te evlenecek olan Zuhal Böcek, 27 Temmuz sabahı İstanbul Havalimanı’nda “Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması” suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra Antalya’ya götürülen Zuhal Böcek, 31 Temmuz’da tutuklandı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürüyen “rüşvet” soruşturmasında, 5 Temmuz tarihinde Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alındı. Mehmet’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yurt dışında olduğu belirlendi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhittin Böcek, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olan Tuncay Kaya “irtikap” suçuyla tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K ise adli kontrol ve ev hapsi ile serbest bırakıldı.

BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ İHALELERİ

Soruşturma çerçevesinde 12 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15 kişi adliyeye sevk edildi. Buradan 8’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. İddialara göre, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplamda 195 milyon lira rüşvet vermişti.

PARA TRANSFERLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER

Yapılan teknik incelemelerde, paraların döviz bürosu hesaplarına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği tespit edildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilip kasalarda saklandığı, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi göstermeye çalıştığı öne sürüldü. Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü lüks araç alımlarında kullanıldı. Araçların farklı isimler üzerine tescil edildiği ve ödemelerin ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.

BASINÇ VE KAYYUM ATAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmadaki para transferlerine dair hesap hareketleri ve diğer belgeler doğrultusunda bir döviz bürosu ile 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasına karar verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Gökhan Böcek, 19 Ağustos’ta Viyana’dan Antalya Havalimanı’na geldiğinde gözaltına alındı.