Müşterilere SMS Gönderiliyor: IBAN Değişecek!

ENPARA.COM YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYOR

Türkiye’nin dijital bankacılık alanındaki önde gelen isimlerinden biri olan Enpara.com, yeni bir döneme geçiş yapıyor. QNB bünyesinde uzun yıllar hizmet veren Enpara, artık QNB Group’un kurduğu yeni iştirak Enpara Bank A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine devam edecek. Bu önemli değişiklikle birlikte müşterilerin hesap numaraları aynı kalacak, ancak IBAN numaraları değişecek. Bankacılık dünyasında yakından izlenen bu dönüşüm süreci 12 Eylül’de başlayacak ilk aşama ile gerçekleştirilecek ve 26 Eylül tarihinde ikinci faz devreye girecek. Gerekmesi durumunda geçişin 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

SMS GÖNDERİMLERİ BAŞLADI

Geçiş sürecinin başlamasına yönelik olarak banka, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla SMS göndermeye başladı. Mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtiliyor. Ayrıca, eski IBAN’lara yönelik yapılacak EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği ifade ediliyor. Ancak bu yönlendirme işlemi için müşterilerin Enpara Cep Şubesi veya internet şubesi üzerinden talimat vermeleri gerektiği bildiriliyor. Aksi takdirde, eski IBAN üzerinden yapılan transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

SİSTEM KESİNTİLERİ OLACAK

Geçiş sırasında sistemler arasında veri aktarımı yapılacağı için, gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanabileceği açıklanıyor. Banka, müşterilerini bu kesintilerden önce bilgilendirmeyi taahhüt ediyor. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürmeye devam edecek.