Müze Geliri 9 Milyar Lirayı Aştı

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE ZİYARET ARTINDA

Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkarak ören yerleri ve müzeleri ile tanınır. 2020-2024 yılları arasında koronavirüs salgınının etkilerine rağmen, müze ve ören yerleri ziyaretleri belirgin bir artış gösterdi. Bu artışa bağlı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, “MüzeKart” satışları da bu süre zarfında 15 milyon 667 bin 7’ye ulaştı.

TEKNOLOJİLER VE YENİ MÜZELER HAREKETLİLİĞİ ARTIRIYOR

Farklı şehirlerde yeni müzelerin açılması, “MüzeKart” uygulaması ve diğer teknolojilerin uygulanması ile birlikte Türkiye’deki müze ve ören yerlerindeki hareketlilik her yıl artıyor. Gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi gibi etkenler, bu artışa katkıda bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülkedeki toplam müze sayısı 636’ya ve müze ile ören yeri ziyaretçi sayısı 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı.

SALGINDAN ETKİLER, GELİRLER GİDEREK ARTIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında, müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir önceki yıllara göre düşüş gösterdi. 2019’da 744 milyon 235 bin 981 lira olan gelirler, 2020 yılında 169 milyon 308 bin 387 liraya geriledi. 2021 yılında ise bu gelir 362 milyon 270 bin 93 liraya yükseldi, ancak yine de salgın öncesindeki seviyelerin altında kalmaya devam etti.

SALGINDAN SONRA GELİRLER YÜKSELİYOR

Koronavirüs salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin azalması ile 2022 yılında, müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya çıktı. 2023 yılına gelindiğinde bu rakam 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 liraya ulaştı ve son olarak geçen yıl, toplam gelir 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lirayı buldu. Böylece, 2020-2024 arası toplam gelir 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi.

MÜZEKART SATIŞLARI YÜKSELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satılan “MüzeKart” sayısı da önemli bir artış gösterdi. Salgının etkilerinin hissedildiği 2020 yılında 758 bin 509 kart satıldı. Bu sayı, geçen yıl 5 milyon 964 bin 575’e yükseldi ve 2020-2024 yılları arasındaki toplam satış 15 milyon 667 bin 7 oldu.