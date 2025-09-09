Müzisyen Grup Manifest Hakkında Soruşturma Başlatıldı

GRUP HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Müzik grubu Manifest’in, Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluştuğu biliniyor. Grubun Küçükçiftilik Park’ta düzenlenen ilk +18 konseri sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konser sonrası grup hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

AÇIKLAMADA NELER BELİRTİLDİ

Yapılan açıklamalarda, grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Grubun konser esnasındaki dans ve gösterilerinin “edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıyan” hareketleri içerdiği dile getirildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Manifest grubu ile ilgili yürütülen soruşturma sonucunda karar verildi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere adli kontrol tedbiri uygulanması için nöbetçi hakimliğe sevk edildi.