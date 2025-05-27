Naci Görür: Kumburgaz Fayı Kırılmak Üzere!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde gerçekleşen “Deprem Gerçeği ve Dirençli Kentler” seminerinde, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Deprem olacak mı olmayacak mı tartışması yersiz. Bu doğa olayı mutlaka gerçekleşecek. Önemli olan, bu depreme ne kadar hazır olduğumuz” şeklinde konuştu.

1999 DEPREMLERİNDEN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu vurgulayan Görür, 1999 Gölcük ve Düzce depremleri sonrası atılmayan adımları eleştirdi. Görür, “1999’dan bu yana kentleri depreme dirençli hâle getirmek için gereken adımlar kararlılıkla atılsaydı, bugün başka bir tabloyla karşı karşıya olurduk” dedi.

KUMBURGAZ FAYI’NIN TEHLİKESİ

Marmara Denizi’nde üç aktif fay segmenti bulunduğuna işaret eden Görür, özellikle Kumburgaz Fayının risk taşıdığını belirtti. Yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki bu fayın büyük bölümünün henüz kırılmadığını söyleyen Görür, “Bu segment, 7’nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. İstanbul ve çevresi doğrudan etkilenebilir” ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ’DE ZEMİN UYARISI

Silivri’nin zemin yapısıyla ilgili uyarıda bulunan Görür, bölgenin gevşek ve suya doygun yapısının deprem dalgalarını büyüttüğünü belirtti. Görür, “Avcılar’da 1999’da yaşanan yıkımın bir benzeri, Silivri’de yaşanabilir. Bu nedenle zemin etütleri titizlikle yapılmalı ve yapılaşma buna göre planlanmalı” dedi.

DEPREME DAYANIKLI KENTİN TEMELLERİ

Görür, depreme dayanıklı bir kentin sadece sağlam binalardan değil, bir bütün olan sistemden oluşması gerektiğini vurguladı. “Yol, köprü, altyapı, okul, hastane ve tüm kamu binaları deprem riskine göre inşa edilmeli. Bu, bir zihniyet meselesidir” şeklinde konuştu.

İHMALİN TEHLİKESİ

Görür, konuşmasını çarpıcı bir ifadeyle sonlandırdı. “Deprem olacak mı diye sormak, yağmur yağacak mı diye sormak gibidir. Olacak. Mesele bununla nasıl başa çıkacağımızdır. Eğer hazırlıklı değilsek, deprem değil ihmal öldürür” diyerek tüm dikkatleri uyarılara çekti.