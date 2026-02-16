Naci Görür Samsun Depremine Dair Açıklama Yaptı

naci-gorur-samsun-depremine-dair-aciklama-yapti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen deprem, yerel halkta kaygı yaratıyor. 4,0 büyüklüğündeki sığ depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Görür, depremin sığ olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Tahtaköprü-Vezirköprü Samsun’da 4,1 deprem oldu. Deprem sığ ve KAF üzerinde. KAF’ın kıvrım yaptığı bölümde. Büyük ölçüde kırılmış bölge. Geçmiş olsun” ifadelerinde bulundu.

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden edinilen bilgilere göre, gece yarısı saatlerinde merkez üssü Vezirköprü olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca, depremin derinliğinin 7 kilometre olarak kaydedildiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU

Yetkililer, depremin ardından olumsuz bir durumun yaşanmadığını, vatandaşların herhangi bir zarar görmediğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

