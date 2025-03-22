Nadir Eşyalar Açık Artırmada Yeni Sahiplerini Buldu

NAZARİ TABLA VE MARKALAŞMA SÜRECİ

RR Auction, nadir ve koleksiyonluk eşyaların yer aldığı bir açık artırma düzenledi. Bu etkinlikte, 254 kilogram ağırlığında ve 3,7×2,7 metre boyutlarındaki tabelanın 34 bin 375 dolara satıldığını duyurdu. Ancak, tabelayı alan kişinin kimliği açıklanmadı. Elon Musk, Twitter’ın yeniden markalaşma sürecinde, eski tabelalardan nostaljik eşyalara, mutfak malzemelerinden ofis mobilyalarına kadar birçok parçayı açık artırmaya çıkardı.

TEKNOLOJİ TARİHİNE YÖN VEREN ÜRÜNLER

Aynı açık artırmada, teknoloji tarihine damga vuran birçok nadir koleksiyonluk ürün büyük bir ilgiyle karşılandı. Apple-1 bilgisayarı, aksesuarlarıyla beraber 375 bin dolara satılırken; Steve Jobs’un 1976 yılında imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara alıcı buldu. Ayrıca, orijinal ambalajındaki birinci nesil 4GB kapasiteli iPhone ise 87 bin 514 dolara yeni sahibini buldu.